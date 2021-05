Acea: Gola, 'performato meglio del previsto, in fascia alta guidance ebitda per 2021'

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo performato meglio del previsto soprattutto per quanto riguarda le attività nell'idrico, nel commerciale e trading e nella generazione. Certamente possiamo pensare di stare nella fascia alta dell'obiettivo di ebitda contenuta nel guidance per il 2021" e che prevede un ebitda in crescita del 6-8% nel 2021. "Come al solito andremo a valutare per un upside della guidance con la semestrale". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre.