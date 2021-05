12 maggio 2021 a

a

a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Sugli infortuni sul lavoro "dobbiamo porre un'attenzione necessaria, ancor più in una fase come in quella che ci accingiamo a vivere all'insegna di nuove aperture, speriamo...". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento al Question time alla Camera.