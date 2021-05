Roma: Serracchiani, 'corriamo per vincere con Gualtieri, dialogo con Calenda'

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Noi corriamo per vincere e abbiamo la necessità anche di un dialogo stretto con Carlo Calenda. Che in questa prima fase non sarà possibile, ma sarà necessario immediatamente dopo. Per quanto riguarda la Raggi credo che la nostra non possa non essere una considerazione negativa di quanto fatto in questi 5 anni, è sotto gli occhi di tutti. Corriamo per vincere, il nostro candidato è Roberto Gualtieri abbiamo un campo largo da ricostruire nel quale io mi auguro possa essere protagonista importante anche Carlo Calenda e non solo perché c'è un civismo a cui guardare in modo forte e serio”. Lo ha detto la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, in un'intervista a InBlu2000, la radio nazionale Dab della Conferenza episcopale italiana.