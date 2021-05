12 maggio 2021 a

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - "La magistratura è ammalata, il morbo si sa quale è, adesso è compito della politica intervenire. Se non riesce a intervenire con una riforma lungimirante torniamo all'antico...". Lo ha detto Claudio Martelli in audizione davanti alla Commissione regionale siciliana all'Ars sulla strage di via D'Amelio.