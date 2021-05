Inchiesta keu: De Robertis (Pd), 'Su modifica legge impianti depurazione serenamente avanti'

12 maggio 2021 a

a

a

Firenze, 12 mag. - (Adnkronos) - "Come annunciato, la prossima settimana la Commissione Territorio e Ambiente proseguirà l'esame della proposta di legge 40 in materia di impianti di depurazione a prevalente carattere industriale. Ai lavori interverrà anche il presidente Giani, che ringrazio per aver immediatamente accolto l'invito. Un ringraziamento non formale, perché il lavoro istruttorio delle Commissioni non prevede generalmente la presenza dei componenti il governo regionale". Lo afferma in una nota la presidente della Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio regionale della Toscana, Lucia De Robertis (Pd).

"Nella gestione di questa modifica di legge, c'è, da parte nostra, molta serenità - spiega De Robertis - L'abbiamo voluta fortemente come Partito Democratico insieme al presidente della Regione, per confermare la certezza del quadro regolatorio toscano in atto da ben dieci anni e sgombrare il campo da dubbi e rischi da errate interpretazioni. Lo dimostrano i fatti, dalla conferenza di programmazione dei lavori del 5 maggio, dove tutti i capigruppo hanno condiviso la proposta del presidente Mazzeo di iscrivere già alla seduta consiliare di questa settimana il provvedimento qualora si fosse esaurita la sua fase istruttoria nella commissione".

"Conseguentemente la Commissione da me presieduta - prosegue De Robertis - in cui si è confermata la disponibilità agli approfondimenti tecnici chiesti dai consiglieri di minoranza, con il coinvolgimento di tutti gli uffici che si renderà necessario attivare, per arrivare all'approvazione della modifica nell'ultimo consiglio di maggio. Questi è la ricostruzione dei fatti - conclude De Robertis - dispiace che alcuni organi di informazione siano stati indotti in ricostruzioni dei fatti parziali e anche poco veritiere".