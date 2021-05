Covid: Draghi, 'sospensione temporanea brevetti non dovrebbe frenare ricerca'

12 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "La liberalizzazione dei brevetti inoltre -ha spiegato Draghi- non garantisce di per sè gli standard qualitativi necessari e quindi la sicurezza dei vaccini", anche perchè "il controllo sulla sicurezza è una questione importante".

"Prima di arrivare alla liberalizzazione dei vaccini è necessario fare dei passi anche più semplici: prima di tutto rimuovere il sostanziale blocco alle esportazioni, che Paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito continuano a mantenere. Bisogna poi aumentare la produzione, sia attraverso il trasferimento tecnologico e l'individuazionedi nuovi siti, un'operazione già in corso in Italia, ma occorrerebbe cominciare ad individuare nuovi siti anche nei Paesi poveri".

Draghi infine ha sottolineato la necessità di "finanziare le iniziative che provvedano all'acquisto dei vaccini, quindi l'iniziativa Covax: l'Italia ha stanziato 86 milioni e nel prossimo decreto Sostegni ci sarà un incremento significativo del nostro contributo".