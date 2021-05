Editoria: nasce Sphera, il primo portale pan- europeo dedicato alla generazione Z

12 maggio 2021 a

Roma 12 maggio 2021. Sphera-hub.com è online. Un consorzio di 10 media europei guidato da Cafébabel per coinvolgere la Generazione Z con contenuti audiovisivi su questioni europee e transfrontaliere in sei lingue. Il progetto, vincitore di un finanziamento della Commissione europea, è il primo hub decentralizzato per media alternativi in tutta Europa. “L'idea alla base di Sphera - spiega la coordinatrice editoriale Martina Di Pirro - è quella di riuscire a raccontare tematiche complesse con un linguaggio semplice e immediato, senza rinunciare all'approfondimento. La redazione è interamente da remoto e produce contenuti multimediali in sei lingue”. Capofila del progetto è Cafèbabel, attivo da vent'anni nel campo del giornalismo, in rete con El Salto (Spagna), Linkiesta (Italia), Outriders (Polonia), Metropole (Austria), Street Press (Francia), Are We Europe (Olanda), Arty Farty (Francia), Bulle Media (Belgio) e Dinamo (Italia), oltre a un roster di freelance under 30 che avranno il compito di coprire gli altri paesi Ue. Al centro ci sono i giovani e i temi europei che più li coinvolgono: transizione ecologica, migrazioni, cultura, lavoro, mobilità, tecnologia,disuguaglianze, discriminazioni ed economia. Ma l'idea di Sphera va ben oltre, come spiega Alexander Damiano Ricci, Head of Content di Cafébabel: “Con questo progetto non stiamo cercando di creare un modello unico di dibattito, ma di collegare prospettive di paesi diversi, concentrandosi sui giovani e sui social media come canali editoriali prima di tutto".

“Il nostro programma è quello di pubblicare 420 video, produrre 72 podcast grazie ad un contest che si chiuderà a fine maggio con Bulle Media e The Europeans, - racconta Di Pirro - organizzare 40 dibattiti online sui temi oggetto delle nostre attività per essere una voce diversa. Racconteremo ad una generazione come sta cambiando il mondo e gli chiederemo una mano, per essere protagonisti e non semplici spettatori dell'informazione”.

Sphera-hub.com