Mostre: Mattarella inaugura 'Tota Italia' alle Scuderie del Quirinale (3)

12 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Ben 36 prestatori, fra Musei Statali e Civici nonché Soprintendenze di Stato, dal Veneto alla Calabria, per un totale di 12 regioni, hanno, dunque, fatto “rete” per raccontare, in un momento così complesso, un periodo cruciale della storia del Paese, manifestando concretamente, nonostante la situazione di chiusura forzata in cui tali Musei si trovavano, la capacità e la volontà di riaprire e mostrare un patrimonio culturale unico al mondo. “Con 'Tota Italia' - ha sottolineato il ministro della Cultura Dario Franceschini - la cultura riparte alle Scuderie del Quirinale con uno sguardo introspettivo, capace di indagare, attraverso il nostro patrimonio, le radici più profonde della nostra identità. La stretta sinergia fra una delle sedi espositive più prestigiose del Paese e il Ministero della Cultura ha permesso infatti di allestire in breve tempo una mostra di grande spessore scientifico e culturale, che ripercorre la progressiva fusione delle differenti popolazioni italiche in un'unica nazione nel segno di Roma".

“Dopo l'imprevista ma straordinaria esperienza della mostra su Raffaello - ha aggiunto Mario De Simoni, presidente e Ad di Ales - Scuderie del Quirinale - le Scuderie riaprono con una mostra di grande rilievo culturale e simbolico, realizzata con la Direzione Generale Musei del MiC. Una mostra che vuol essere segno tangibile della partecipazione delle Scuderie allo sforzo delle riaperture, plastica rappresentazione della collaborazione armonica di tutto il sistema museale italiano e stimolo per un'ulteriore riflessione sui valori dell'unità nazionale, nell'anno del 160esimo anniversario della moderna unità d'Italia, del 150esimo dalla proclamazione di Roma Capitale, del 75° dalla proclamazione della Repubblica”.

“Una straordinaria prova - ha aggiunto Matteo Lafranconi, direttore Scuderie del Quirinale - di coesione sinergica tra istituzioni nazionali; un'autentica mostra-gioiello che rivela ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, la formidabile ricchezza del patrimonio diffuso nei musei di tutta Italia e il suo potenziale inesauribile come terreno della migliore ricerca scientifica”.