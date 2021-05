Mostre: Mattarella inaugura 'Tota Italia' alle Scuderie del Quirinale

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - E' stata inaugurata oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la mostra "Tota Italia. Alle origini di una Nazione", ospitata alle Scuderie del Quirinale, a Roma, dal 14 maggio al 25 luglio 2021. Curata da Massimo Osanna e Stéphane Verger e resa possibile grazie allo straordinario impegno della Direzione Generale Musei e di tutto il sistema museale italiano, la mostra racconta, presentando oltre 400 reperti, il processo di romanizzazione che fu scontro, incontro e ibridazione, e ripercorre le tappe che condussero all'unificazione sotto le insegne di Roma, dal IV secolo a.C. all'età Giulio-Claudia.

La mostra rappresenta un'occasione significativa per valorizzare l'importante patrimonio dei musei italiani, a cominciare dal Museo Nazionale Romano, rievocando la ricca pluralità culturale alle origini della storia del nostro Paese. La mostra riprende, nel titolo, la famosa formula del giuramento di Augusto, l'uomo che per la prima volta riunificò l'Italia in un territorio omogeneo, non solo dal punto di vista politico e amministrativo ma anche culturale, religioso e linguistico.

Roma, cuore pulsante di un gigantesco impero globale, conquistò il suo spazio e il suo ruolo relazionandosi, di volta in volta, con le tante culture e popolazioni che avevano guadagnato nei secoli un posto sulla scena del Mediterraneo, avendo come primo grande teatro del suo espansionismo la penisola italiana. Un'unificazione sotto il segno di Roma ma capace di conservare, al contempo, quella divisione in regioni che testimonia ancora oggi la ricchezza e la varietà delle nostre tradizioni.