Nuoto: Europei fondo, Paltrinieri oro nella 5 km**

Budapest, 12 mag. -(Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri riporta in Italia l'oro europeo nella 5 chilometri di fondo dopo dieci anni. Il 26enne emiliano si impone nella acque ungheresi del Lupa Lake di Budapest in 55'43"3 davanti al 24enne francese Marc-Antoine Olivier (campione del mondo del 2017, nonché argento iridato e bronzo olimpico della 10 chilometri), che paga 1"8 (55'45"1) e all'altro azzurro Dario Verani, di bronzo a 3"3 (55'46"6). Fuori dal podio l'ungherese Kristóf Rasovszky, campione del mondo e d'Europa in carica, per gran parte della gara in testa e infine quarto in 55'47"3; quinto l'altro transalpino Logan Fontaine, vice campione del mondo nonché bronzo uscente, in 55'47"5, davanti a Marcello Guidi, sesto in 55'47"7.