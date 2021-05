Bologna: Laforgia, 'no ad alleanza con M5S, sì a Isabella Conti'

12 maggio 2021 a

Roma 12 mag. (Adnkronos) - “No all'alleanza strategica con i 5S, Sì ad Isabella Conti. Mentre si avvia il confronto sul futuro della nostra città considero quasi un dovere civico schierarmi al fianco di Andrea Papini". Così l'ex parlamentare ulivista del Pd, Antonio La Forgia. “Non c'è dubbioche l'intenzione di Isabella Conti di candidarsi alle primarie bolognesi, ha scompaginato una discussione asfittica che appariva attenta soprattutto a percorsi di carriera individuali, come è apparso chiaro dalle dichiarazioni scomposte, sopra le righe, che l'hanno accolta”.

“Dopo mesi, nei quali si era sentito altro che un fruscio di voci circa il futuro sindaco ci sono ora le condizioni per un dibattito pubblico sulla Bologna che vogliamo, e non invece se dar vita anche nella nostra città a quella 'alleanza strategica' coi 5S della quale da troppo tempo si parla a Roma. Come Papini, considero anche io improbabile e pericolosa, per l'Italia e per il Pd, la trasformazione in alleanza strategica di quella che fu un'alleanza parlamentare giustificata da uno stato d'eccezione".

"Anche se è di Bologna e solo di Bologna che si dovrebbe parlare, conclude l'esponente democratico, manifestando la mia preferenza per Isabella Conti non riesco però ad ignorare come la vittoria di Lepore sia proposta dai suoi sostenitori, bolognesi e romani, come una tappa fondamentale sulla via di quell'Alleanza che occorre invece, ad ogni costo, evitare”, conclude.