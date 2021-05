Spionaggio: caso Biot, lunedì incontro Procura ordinaria e militare su giurisdizione

12 maggio 2021 a

a

a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - E' in programma per lunedì un incontro tra la Procura ordinaria di Roma e quella militare sull'inchiesta a carico dell'ufficiale della Marina Walter Biot, arrestato lo scorso 30 marzo dai carabinieri del Ros con l'accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo. Al centro del vertice la questione, da dirimere, sulla giurisdizione: l'ufficiale è infatti sotto inchiesta da parte di entrambe le procure, quella militare gli contesta le accuse di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato, e i pm di piazzale Clodio lo accusano di spionaggio e corruzione.

La difesa di Biot, attualmente detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, nei giorni scorsi intanto ha presentato ai gip dei due tribunali richiesta di incidente probatorio. Per l'ufficiale della Marina il Riesame ordinario e quello militare hanno confermato la misura cautelare.