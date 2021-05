Pavia: bancarotta fraudolenta, Gdf sequestra 4 mln e denuncia 14 persone

12 maggio 2021 a

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - La Guardia di Finanza di Pavia ha sequestrato 4 milioni di euro e ha denunciato 14 persone con le accuse di bancarotta fraudolenta per distrazione e ricorso abusivo al credito, falso in bilancio e autoriciclaggio. Le indagini si sono concentrate su una società di Voghera attiva nel settore della produzione e commercializzazione di olio ed altri prodotti alimentari, ma in realtà non operante e dedita all'ottenimento fraudolento di finanziamenti da parte di istituti di credito e al trasferimento e occultamento del denaro ottenuto.

Gli indagati aprivano di decine di conti correnti in diversi istituti per ottenere finanziamenti dietro la presentazione di fatture per operazioni inesistenti. A garanzia dei prestiti, gli amministratori della società fallita fornivano bilanci falsi e dichiarazioni infedeli, al solo fine di esporre una solida situazione economica. Poi bonificavano gli importi ricevuti ad altre società e persone.

I militari hanno sequestrato beni per 4 milioni di euro tra cui disponibilità finanziarie del valore complessivo di 600mila euro, fabbricati, terreni, un'auto e nove orologi di lusso.