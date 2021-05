Motomondiale: secondo appuntamento al Mugello per Dovizioso e Aprilia

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il tanto atteso secondo appuntamento tra Andrea Dovizioso e la Aprilia Rs-Gp, programmato al Mugello, non ha potuto godere dei favori del meteo. I due giorni sulla pista toscana sono sempre stati caratterizzati dalla pioggia, a volte così lieve da non riuscire a bagnare completamente la pista, a volte così forte da determinare condizioni 'da bandiera rossa' se si fosse trattato di un weekend di gara. Ovviamente il programma previsto non ha potuto essere completato anche se il forlivese ha provato i cambiamenti alla ergonomia della Rs-Gp concordati dopo il primo test di aprile.

Malgrado la pioggia i giri in pista e il lavoro al box sono stati una tappa importante nel percorso di crescita della confidenza di Andrea con la moto e con la squadra. 23 giri il martedì e 22 il mercoledì sono stati il bilancio portato a casa da Dovizioso nei due giorni al Mugello. Proprio per riprendere in condizioni migliori il lavoro iniziato un mese fa a Jerez, Aprilia Racing e Andrea Dovizioso stanno valutando l'ipotesi di un nuovo test da tenersi nel mese di giugno.

"Mi ha fatto molto piacere tornare in pista con Aprilia, specialmente qui al Mugello -ha dichiarato l'ex campione del mondo-. E' un circuito speciale, l'emozione che provo a girare su questo tracciato è unica. Non siamo stati fortunati con il meteo, ma abbiamo comunque cercato di sfruttare questi due giorni di test. Il grip non era certo quello ideale per spingere, quindi ci siamo concentrati sul capire e migliorare il comportamento della Rs-Gp in queste condizioni".