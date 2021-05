Sport: sottosegretaria Vezzali incontra ministro istruzione Bianchi

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Piano Estate, impiantistica sportiva scolastica, insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria. Sono questi i temi trattati nel corso di un incontro tra il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi e la Sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali. I due rappresentanti del Governo hanno rimarcato l'unità di intenti e la piena condivisione dell'importanza dell'attività motoria e sportiva nel percorso di formazione educativa, sottolineando la necessità di sviluppare strategie sinergiche cogliendo spunto dalle opportunità offerte anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Con il Ministro Bianchi abbiamo sin da subito trovato la giusta sintonia – ha dichiarato la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali -. Sono convinta che grazie alla sinergia istituzionale si giungerà a stimolare la necessaria svolta culturale che permetta alla scuola ed allo sport di non essere più vissuti in contrapposizione nel cammino di crescita umana e culturale dei nostri ragazzi. Ciò passa da interventi concreti, quali ad esempio l'implementazione e riqualificazione dell'impiantistica scolastica sul territorio nazionale, e da misure storiche quali l'inserimento dell'insegnante di scienze motorie nell'organico della scuola primaria. L'incontro di oggi ha posto le basi per un percorso comune che, sono certa, porterà i suoi frutti concreti”.