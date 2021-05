Dl sostegni bis: prima decisioni su riaperture, Cdm prossima settimana per 'calibrare' aiuti**

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il dl sostegni bis -atteso in Cdm tra domani e venerdì ma slittato alla prossima settimana- sarebbe stato rinviato anche per 'soppesare' le decisioni del governo sulle riaperture, decisioni che verranno assunte nella cabina di regia fissata per lunedì prossimo. Se infatti alcuni settori venissero chiamati a fare i conti con chiusure o strette confermate o prolungate, allora i ristori contenuti nel dl da ben 40 miliardi dovranno tenerne conto, garantendo aiuti. Anche da qui, a quanto si apprende, deriva la decisione del governo di rinviare il Cdm più avanti, in un Consiglio dei ministri che non è escluso si tenga già lunedì, dopo la cabina di regia sulle riaperture. Ma il timing è ancora da decidere mentre continua il lavoro sul testo del decreto.