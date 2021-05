12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Ma se, tanto per cambiare, a Napoli, il Pd invece di farsi imporre un candidato dai 5S scegliesse una persona in gamba come Amendola? Noi saremmo pronti a sostenerlo. Un po' di coraggio ragazzi". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.