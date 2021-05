Covid: Fermi (Consiglio Lombardia), 'salute mentale giovani priorità agenda regionale' (2)

12 maggio 2021 a

(Adnkronos) - In apertura dei lavori è intervenuto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, evidenziando come “oggi “l'emergenza nell'emergenza” riguarda proprio il mondo giovanile che ha particolarmente sofferto e soffre le restrizioni dovute alla pandemia, pagando un prezzo altissimo, non solo sotto il profilo dell'apprendimento e dell'educazione, ma anche dal punto di vista emotivo. I casi gravi sono l'emblema di un fenomeno ben più vasto che riguarda la solitudine di migliaia di ragazze e ragazzi, che scontano la fatica dei mesi passati, della didattica a distanza, qualche volta non adeguatamente strutturata, delle restrizioni fisiche e psicologiche, senza dimenticare le difficoltà delle famiglie, soprattutto di quelle più povere".

"Ecco perché oggi -ha sottolineato Fermi- è ancora più bello trovarsi finalmente insieme in presenza, parlandoci direttamente intorno a un tavolo e riscoprendo così la bellezza del confrontarsi dal vivo. Ascoltare i giovani, restituire loro la possibilità di vivere una normale quotidianità deve essere una priorità per tutti, soprattutto per la nostra istituzione, che è chiamata a mettere in campo provvedimenti concreti in questa direzione”