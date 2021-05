12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Stiamo intervenendo su Anpal per cambiarla, perché non ha funzionato, ci sarà un commissario, quindi è naturale che Parisi non prosegua". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.