Sicurezza: Crimi, buon lavoro a Belloni, ora affrontare anomalia Copasir**

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Faccio i migliori auguri di buon lavoro all'ambasciatore Elisabetta Belloni per l'incarico che le è stato conferito di Direttore Generale del Dis. Al generale Vecchione, che ha svolto il ruolo con disciplina e onore, va il mio ringraziamento". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

"L'odierno cambio al vertice del Dis avviene in un periodo delicato e di tensioni dispetto al ruolo della presidenza del Copasir. Tensioni legate al fatto che oggi ci troviamo di fronte a una anomalia. Il ruolo di presidente del Copasir è strategico e se la legge ha indicato che deve essere assegnato a un membro delle opposizioni il fatto non è casuale, ma nasce da una precisa ragione. Anche numerosi costituzionalisti, non certo riconducibili all'area della attuale opposizione, hanno evidenziato questa anomalia rispetto alla quale ritengo che la politica debba compiere i giusti passi", conclude.