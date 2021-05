Moby Prince: Mazzeo, 'Commissione inchiesta per chi chiede verità e giustizia'

12 maggio 2021 a

Firenze, 12 mag. - (Adnkronos) - "Oggi la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla tragedia della Moby Prince. Era una richiesta che avevamo fatto anche come Consiglio regionale della Toscana e ribadito con forza qualche giorno fa in occasione dell'anniversario di quella tragedia e oggi finalmente è diventata realtà. Un pensiero commosso, stasera, va a Loris Rispoli, all'Associazione "140 familiari delle vittime", all'Associazione 10 aprile e a tutte le donne e gli uomini che da trent'anni si battono senza sosta per poter avere, finalmente, verità e giustizia. Noi siamo e saremo ancora di più al vostro fianco". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, su Facebook.