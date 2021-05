Covid Francia, oggi 21.498 contagi e 185 morti: bollettino 12 maggio

12 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono stati 21.498 i contagi di coronavirus registrati oggi 12 maggio in Francia e 185 i decessi. Lo riferisce il bollettino odierno delle autorità sanitarie. Al momento sono 4.583 le persone in terapia intensiva, in calo contro i 4.743 di ieri.

Per quanto riguarda i vaccini, 18.911.865 persone hanno ricevuto almeno la prima dose (il 28,2% della popolazione), con 8.473.471 che hanno ricevuto anche la seconda (12,6% della popolazione).