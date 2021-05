Calcio: agente Lautaro, 'non so se resterà all'Inter, vogliamo capire futuro club'

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - "Noi siamo tranquilli, ma la situazione attuale dell'Inter ci impedisce di fare previsioni. Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamo fare altro che aspettare". Lo dice Alejandro Camaño, agente della FootFeel, che cura gli interessi di Lautaro Martinez, in merito al rinnovo di contratto, che scade nel giugno 2023, del 23enne attaccante argentino. "Non posso promettere nulla, allo stato attuale è inutile fare delle previsioni: noi, come altri, vogliamo prima capire quale sarà il futuro del club", aggiunge Camaño alla Gazzetta dello Sport.