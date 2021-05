Covid: Coraggio, 'pandemia prova difficile ma Paese ha dato grande prova di sé'

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - - "La pandemia è stata una prova difficile per il nostro Paese, che tuttavia ha dato grande dimostrazione di sé. I cittadini, sfatando luoghi comuni duri a morire, hanno saputo accettare i pesanti ma inevitabili sacrifici dei loro diritti con un senso civico diffuso e consapevole. E anche le istituzioni, pur con un certo affanno delle strutture sanitarie, hanno trovato la forza e la capacità di far fronte a questo evento drammatico e inusitato". Lo ha dichiarato il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio all'apertura della riunione straordinaria per la presentazione della relazione sugli indirizzi della Corte nel 2020.