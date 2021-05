Scuola: Eurispes, da Dad a bookmarking e tweet letterario, diventa digitale

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Il settore scolastico per effetto della pandemia dovuta al Coronavirus ha dovuto affrontare sfide senza precedenti, sia dal punto di vista didattico che amministrativo. Non a caso, una delle direzioni strategiche dichiarate a livello istituzionale è stata proprio quella di potenziare gli strumenti per la didattica, che si è svolta totalmente online durante e dopo il lockdown.

Secondo il rapporto Italia 2021 dell'Eurispes, la cosiddetta “didattica a distanza” (abbreviata spesso con l'acronimo DaD), è diventata dunque una “nuova normalità” di tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, nessuna esclusa e per gran parte dell'anno scolastico. Pertanto, in quest'anno, più che mai, si è sentita l'esigenza di potenziare l'uso delle Tic (Tecnologie dell'Informazione e della Conoscenza), ma anche di adottare nuovi strumenti digitali, Internet-based o integrati nell'IoT (Internet of Things), come lo è, in classe, la Lim (Lavagna Interattiva Multimediale).

Complice anche la diffusione sul territorio nazionale della banda larga e del 5G, una scuola “virtuale” è diventata realtà: essa, tuttavia, rappresenta senza dubbio una sfida da migliorare anche nell'immediato futuro. Dalla lezione trasmessa in audio-video, asincrona (registrata e divulgata), ma che è poi diventata sempre più sincrona (tramite piattaforme di teleconferenza come Skype, Google Meet, Zoom), al sempre maggiore uso del registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie (oltre alle tradizionali email), nonché l'inserimento delle lezioni, delle attività educative, per la correzione delle stesse e la valutazione formativa, la scuola ha sopravvissuto e si è trasformata in pandemia.