Napoleone: i gioielli della figlia adottiva venduti all'asta per 1,4 milioni di euro a Ginevra (2)

(Adnkronos) - Tra i lotti storici offerti dalla casa d'aste Christie's c'era anche un'importante corona di zaffiri di Maria II, regina del Portogallo (metà del XIX secolo), incastonata al centro con un notevole zaffiro birmano: stimato 170.000-350.000 franchi svizzeri, il prezzo finale è salito fino a 1,77 milioni di franchi svizzeri (1,61 milioni di euro).

Tra le molteplici pietre preziose messe in vendita da Christie's, un diamante bianco rettangolare da 100,94 carati, chiamato "Le Spectacle", tagliato da un diamante grezzo di 207,29 carati scoperto nel 2016 in Yakutia (Siberia orientale), è stato venduto per quasi 10 milioni di euro.