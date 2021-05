eSport: Monastero (Ceo We Arena), 'non è più solo un gioco è un'industria'**

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Gli eSports negli ultimi anni hanno avuto una crescita esponenziale. Un tema in grande evoluzione che va spinto anche in chiave economica perché crea posti di lavoro. Non è solo un gioco è un'industria". Queste le parole di Francesco Monterosso, Ceo di We Arena che si sta occupando dell'organizzazione di BeSports2021 campionato di serie B di esports, all'Adnkronos in merito al recente boom degli sport virtuali che nell'ultimo anno e mezzo hanno visto le loro utenze salire di oltre il 40% con un notevole incremento della componente femminile. In Italia infatti, secondo il 33esimo Rapporto Eurispes 8 persone su 10 hanno dichiarato di aver giocato con un videogioco almeno una volta negli ultimi sei mesi. Inoltre i dati emersi dalla ricerca superano il luogo comune che immagina il videogaming come una prerogativa prevalentemente maschile: il 75,1% delle donne intervistate si dichiara giocatrice assidua, il 41,8% si dedica ai videogame 2/3 volte alla settimana e quasi 1 donna su 3 gioca tutti i giorni. "Attraverso gli eSport - ha proseguito Monterosso - le nuove generazioni vedono un modo per diventare protagonisti".

Il Ceo di We Arena, ha parlato anche dell'evento che sta organizzando, i BeSports2021, che partirà il 17 maggio e vedrà le squadre affrontarsi "in 4 gironi di qualificazione alla fine della quale saranno selezionate le 12 squadre che disputeranno le finalissime. La fase finale sarà trasmessa in diretta sulle piattaforme social e su una tv nazionale".