Berrettini k.o. con Tsitsipas a Roma, il greco ai quarti

(Adnkronos) - Matteo Berrettini perde in due set contro Stefanos Tsitsipas all'Atp Masters 1000 di Roma. Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell'azzurro al torneo del Foro Italico, dove da oggi si rivede il pubblico che sarà presente negli ultimi 4 giorni di gara. Il romano, numero 9 del mondo e del seeding, cede al greco Tsitsipas, numero 5 Atp e del tabellone, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-2 in un'ora e 37 minuti. Tra gli azzurri resta in gara solo Lorenzo Sonego, numero 33 del mondo, che sfiderà alle 19 l'austriaco Dominic Thiem, numero 4 Atp e quarta testa di serie. Ai quarti, Tsitsipas affronterà il serbo numero uno del mondo Novak Djokovic.