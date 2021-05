13 maggio 2021 a

a

a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Non ho studiato il ddl Zan proprio per non essere chiamato a dare un parere concreto sulle norme. Ma sicuramente una qualche normativa è opportuna". Lo ha affermato il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio durante la conferenza stampa in occasione della presentazione della relazione annuale a palazzo della Consulta.