Covid Valle d'Aosta, oggi 29 contagi: bollettino 13 maggio

13 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 29 i nuovi contagi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo i dati del bollettino di oggi, 13 maggio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi covid nella regione da inizio epidemia sale a 11.311. I casi positivi attuali sono 503, - 10 rispetto a ieri, di cui 21 ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva, e 476 in isolamento domiciliare.

I guariti sono saliti di 39 unità a 10.342, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 121.340, + 646, di cui 27.856 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al coronavirus da inizio emergenza in Valle d'Aosta sono 466.