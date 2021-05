Lombardia: le acrobazie della 'mototerapia' incantano la piazza della Regione

13 maggio 2021 a

Milano, 13 mag.(Adnkronos) - Un finale con gli 'effetti speciali', impreziosito, a ritmo di rock, dalle manovre acrobatiche dei piloti della 'Mototerapia', un progetto di recupero e sostegno dedicato ai ragazzi disabili. È terminato così, oggi, in piazza Città di Lombardia, davanti alla sede della Regione, il 'tour' di due giorni del ministro per le Disabilità, Erika Stefani e dell'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli.

L'evento è stato preceduto, ieri, dalle tappe in provincia di Monza e Brianza e a Brescia per visitare alcune realtà del mondo del sociale. Un percorso mirato a conoscere da vicino alcune delle innumerevoli associazioni che operano sul territorio lombardo: "Questo -ha commentato il ministro tefani, assistendo allo show- è un modo bellissimo di vivere il tema della disabilità. Permette infatti a questi ragazzi di coltivare una passione aiutandoli ad essere entusiasti e pieni di vita. Nel momento in cui si inserisce una persona con disabilità nella nostra quotidianità, si è fatto veramente vera civiltà, vera cittadinanza inclusiva. Quindi tante, tante grazie per questo momento di pura emozione. Penso che il ringraziamento arrivi anche da questi ragazzi che, come abbiamo visto, sono stati entusiasti si sentire il suono dei motori e di assistere a ad acrobazie incredibili".

"Questa giornata -ha detto l'assessore Locatelli- è frutto di tanto impegno e fatica da parte dei questi fantastici piloti che ringrazio a nome dell'intera Regione. Non si tratta di un punto di arrivo ma un momento di partenza. Assicuro, infatti, che ci impegneremo sempre di più per migliorare e aiutare le persone che hanno disabilità e le loro famiglie. Vedere gli occhi e i sorrisi di queste mamme, di questi papà e di questi bimbi -ha concluso- la cosa più bella, un'emozione impagabile".