Cremona: si era rifugiato in Spagna dopo condanna per spaccio, arrestato latitante

13 maggio 2021 a

Milano, 13 mag.(Adnkronos) - Aveva cercato rifugio in Spagna dopo una condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed è proprio nella penisola iberica che i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Cremona e della stazione di Robecco d'Oglio, hanno rintracciato un 48enne milanese. L'uomo era stato arrestato nel 2002 per detenzione di sostanze stupefacenti ed era stato posto agli arresti domiciliari; dopo la scarcerazione, in attesa della condanna definitiva, aveva fatto perdere le sue tracce rendendosi di fatto latitante.

La condanna a scontare la pena di un anno e 4 mesi, emessa dal tribunale di Cremona, era giunta nel 2006, ma dal momento che era diventato latitante, non aveva presentato alcuna istanza. Per questo, nel novembre del 2007 la procura di Cremona ha emesso un ordine di carcerazione che non è stato possibile effettuare. Nel dicembre del 2020, infine, la procura generale presso la corte d'appello di Brescia ha emesso, nei suoi confronti, l'ordine di esecuzione per la sua cattura e conseguente carcerazione.

Le indagini, condotte dai militari dell'Arma in collaborazione con la polizia spagnola hanno permesso l'esecuzione del mandato di arresto europeo dell'uomo, attualmente detenuto nelle carceri spagnole in attesa di estradizione.