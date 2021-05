Libri: Adei, niente Siae per le letture ad alta voce (2)

13 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Fino a oggi, tutti ritenevano che per leggere ad alta voce opere di autori i cui diritti non sono 'di pubblico dominio' – deceduti, cioè, dopo il 1951 – fosse necessario chiedere a Siae un'autorizzazione. “Se non c'è biglietto d'ingresso, pubblica esecuzione, riproduzione musicale in accompagnamento alla lettura, nulla è dovuto a Siae - prosegue Zapparoli- Solo le opere ufficialmente depositate presso Siae sono tutelate da questa Società. Ma sono una piccola parte. Ovviamente, è bene richiedere a Siae l'elenco”.

Via libera, quindi, a Lettura Day per tutti: grandi, piccini, di ogni epoca, taglia, storia, origine, colore e passione, in qualsiasi luogo si trovino, pubblico o privato, a scuola, al lavoro, per strada, nei negozi, sui palcoscenici o dai balconi. L'importante è mettersi in gioco leggendo ad alta voce per qualcun altro, scegliendo il proprio libro del cuore o affidandosi al caso e afferrando quello più vicino. E se si vuole condividere, meglio ancora: basta postarlo sui social con l'hashtag #letturaday. Chi vuole raggiungere un pubblico più ampio potrà registrare il proprio appuntamento sul sito www.letturaday.it che raccoglie le iniziative.