Dante: si potrà vedere da vicino il celebre ritratto del Poeta nella Cattedrale di Firenze (3)

(Adnkronos) - "Qui è ritratto Dante tetragono (Par. XVII, v.22), ovvero risoluto nell'esilio - afferma il dantista Jason Houston - mentre fissa lo sguardo solenne sulla città di Firenze e con un gesto suggestivo della mano indica le porte dell'Inferno. Dante tiene aperta la Commedia, invitando il visitatore a considerare attentamente le sue parole".

"Il patto di collaborazione che nel nome di Dante unisce la Fabbricerie del Duomo, quella di Santa Croce e la Certosa di Firenze è un segno concreto di fraternità e di speranza per la città: abbiamo raccolto l'invito di papa Francesco all'impegno per la conoscenza e la diffusione del messaggio dantesco nella sua pienezza - sottolinea don Alessandro Andreini, vicepresidente dell'Opera di Santa Croce e membro della Comunità di San Leolino - Insieme vogliamo dare valore a questo centenario con la particolare urgenza di evidenziare la straordinaria dimensione di fede che caratterizza l'esperienza umana e artistica di Dante, senza la quale è impossibile comprendere la Commedia".

"L'opera di Domenico di Michelino è forse il più noto ritratto di Dante Alighieri - afferma Antonio Natali - non a caso nel 2021 è stata chiesta in prestito per molte mostre (a cominciare da quelle che stanno riscuotendo la maggiore attenzione della stampa e delle televisioni); c'è parso però inammissibile, proprio nell'anno di Dante, privare per diversi mesi la Cattedrale di Firenze d'una creazione che l'Opera di Santa Maria del Fiore aveva nel Quattrocento voluto commissionare per celebrarne la nascita".