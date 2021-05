Comuni: Maraio (Psi), 'governo trovi soluzione per risanamento debiti'

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag (Adnkronos) - "A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale sulla tempistica del risanamento dei debiti dei comuni, è ora compito del Governo trovare presto una soluzione al rischio default di circa 1400 comuni". Lo dice Enzo Maraio, segretario del Psi.

"Tali enti, infatti, hanno solo applicato una legge che gli consentiva di spalmare le proprie anticipazioni di liquidità in un arco trentennale. A rischio sono i servizi essenziali ai cittadini già pesantemente danneggiati a seguito dei tagli di trasferimento agli enti. Sono certo che non mancherà la volontà politica per la risoluzione del problema altrimenti sarà il caos”, aggiunge.