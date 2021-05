Musica: Beatles, venduta collezione inedita di lettere e foto ad Amburgo nel 1962**

13 maggio 2021 a

Londra, 13 mag. - (Adnkronos) - Una raccolta di lettere inedite, disegni, permessi di lavoro e fotografie relative al periodo dei Beatles ad Amburgo nel 1962 e al loro rapporto con la fotografa tedesca Astrid Kirchherr, scomparsa nel 2020 all'età di 82 anni, è stata venduta all'asta da Bonhams a Londra. Tutta la collezione di 17 lotti ha incassato 383.823 sterline (445.473 euro), il doppio della stima preventivata. Il lotto che ha realizzato la somma più alta è un gruppo di documenti tra cui figurano i permessi di John Lennon relativi alle sue visite ad Amburgo, che sono stati venduti per 137.750 sterline.

Altri lotti salienti della collezione venduta sono una lettera autografa di tre pagine di George Harrison ad Astrid Kirchherr del settembre 1962 aggiudicata per 60.250 sterline; una lettera di quattro pagine di Harrison sempre a Kirchherr (21 ottobre 1964) battuta per 56.250 sterline; una lettera autografa di due pagine di John Lennon a Kirchherr volata via per 50.250 sterline. Due schizzi ad inchiostro nero raffiguranti una creatura e una forma femminile astratta disegnati da Lennon sono stati pagati 9.563 sterline. Una lettera autografa di una sola pagina di Paul McCartney a Kirchherr del 1963 è stata pagata 15.250 sterline. Un gruppo di 31 fotografie rare dei Beatles all'aeroporto di Amburgo nel giugno 1962 sono state acquistate per 12.750 sterline.

Probabilmente Amburgo piuttosto che Liverpool è stata la città che ha creato la fama dei Beatles. È stato qui, nel porto della Germania settentrionale, che il gruppo che ha rivoluzionato il rock ha suonato più di quanto abbia mai fatto al Cavern Club della loro città natale. Astrid Kirchherr, una grande amica dei Beatles durante questo periodo, era una fotografa ed era conosciuta per i suoi ritratti in bianco e nero dei Beatles scattati ad Amburgo prima che diventassero famosi. È accreditata per aver influenzato lo stile del gruppo e il loro tipico taglio di capelli a caschetto.