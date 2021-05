Mostre: ritratto 'Ritratto del giovane Mozart' esposto in Italia, fino a settembre a Verona (2)

13 maggio 2021 a

(Adnkronos) - La testimonianza più significativa e affascinante del primo soggiorno veronese di Mozart non è data dai diversi documenti e lettere conservati, certamente preziosi per ricostruire quasi giorno per giorno cosa fece e chi incontrò il salisburghese, ma dal celebre "Ritratto" veronese, probabilmente la documentazione più fedele dell'aspetto fisico del giovane Wolfgang in nostro possesso.

Come ci informa Leopold Mozart, padre di Wolfang Amadeus in una breve annotazione presente nella lettera inviata alla moglie il 7 gennaio 1770, fu Pietro Lugiati, funzionario della Repubblica di Venezia, ad insistere per la realizzazione di quella che è forse una delle immagini più celebri della storia della musica, il quale "pregò i cavalieri di chiedermi che volessi permettere di far ritrarre Wolfgang. Ieri mattina ciò fu fatto e oggi dopo la messa egli dovette posare per la seconda volta e noi dovemmo anche pranzare lì".

Rimasto nella dimora di Pietro Lugiati fino alla morte di questi, nel 1788 il dipinto passò all'Accademia Filarmonica, dove sembra sia stato conservato fino al 1856, quando venne acquistato dal collezionista viennese Leopold von Sonnleithner. Nella capitale austriaca fece parte del patrimonio famigliare Sonnleithner-Kupelwieser fino ai primi decenni del secolo scorso, entrando in seguito nella collezione privata del celebre pianista Alfred Cortot. Proposto all'asta il 27 novembre 2019 presso la filiale parigina di Christie's, il dipinto è stato acquisito da un collezionista privato asiatico.