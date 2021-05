13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Con 144 voti a favore, 25 contrari e 3 astenuti, il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto del 1 aprile scorso relativo all'emergenza Covid, che contiene norme in materia di vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di vaccino ma anche il cosiddetto scudo penale per il personale sanitario. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.