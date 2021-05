Roma: Morassut, 'primarie potremmo evitarle'

13 maggio 2021 a

a

a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Sono convinto che a Roma, per come si sono messe le cose, le primarie potremmo evitarle. Senza nulla togliere agli altri potenziali candidati, che sono tutte persone di valore, è evidente che la candidatura di Roberto Gualtieri sia ampiamente sostenuta dal resto della coalizione. Quella della Capitale è una battaglia politica in cui la forza e la nettezza di una scelta possono essere decisive, soprattutto in un momento in cui si vorrebbe far passare il Pd come un partito incerto”. Così il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut, in un'intervista pubblicata stamane dal Riformista.