13 maggio 2021 a

a

a

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - In Lombardia il dato delle vittime per Covid nelle ultime 24 ore, 13 morti, è il più basso dal 17 ottobre, l'inizio della seconda ondata. Pochi giorni prima, il 6 ottobre, non c'era stato alcun decesso. E' quanto rileva il bollettino sulla pandemia curato dal professore del Politecnico di Milano, Davide Manca.