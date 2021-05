Covid: Sileri, 'Fdi ritiri mozione e voti odg, uniti per progressive riaperture(2)

13 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Io ho sempre cercato di avere una posizione che non rispecchiasse nessuna idea politica -ha affermato Sileri- ma un'idea di salute pubblica superiore ad ogni ideologia. Sarebbe bello davvero se Fratelli d'Italia potesse ritirare la mozione e firmare l'ordine del giorno. Anch'io vorrei il coprifuoco finito, verrà tolto ma non sappiamo ancora quando. Sappiamo che stiamo lavorando per progressive riaperture. Sarebbe bello se tutti noi, 315, potessimo votare tutti insieme quello che è auspicabile: progressive riaperture quanto prima, perché è il desiderio di ognuno di noi".

"Il mio -ha ribadito il sottosegretario- è un invito ad essere uniti, indipendentemente dal colore politico, perché questo è il desiderio di ognuno noi. Dispiace, e lo dico da medico, vedere che ci sono queste diversità, mi dispiace dover dare anche parere contrario, perché alla fine sarebbe bello dare parere favorevole ad un unico ordine del giorno condiviso da ognuno di noi e vedere tutto verde dietro di me quando viene votato".