13 maggio 2021

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Penso che il Parlamento possa e debba fare le riforme in tema di giustizia ma l'esperienza referendaria talvolta può essere uno straordinario stimolo, mette pepe al dibattito e sale sulle coda" al Parlamento. "Quindi l'iniziativa referendaria per me è molto utile". Lo dice Matteo Renzi a Zapping.