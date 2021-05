Vip: all'asta i gioielli d'artista di Marina Ripa di Meana

13 maggio 2021 a

Firenze, 13 mag. - (Adnkronos) - a vendita di gioielli di Pandolfini è sempre attesa con interesse da collezionisti e operatori, quella della prossima sessione, che si terrà il 23 giugno, lo sarà ancor più e vivrà un momento veramente speciale, un po' unico, come unici sono i gioielli che saranno proposti con sezione e catalogo dedicati:

Vanno all'asta i gioielli appartenuti a Marina Ripa di Meana. Saranno battuti da Panfolfini il 23 giugno a Firenze: tra i 43 lotti spiccano una grande spilla a colonna in oro, onice e diamanti; un bracciale a forma di fiocco in oro giallo con diamanti e una grande acquamarina; un altro bracciale rigido di forma geometrica con diamanti firmato Schullin; i bracciali Momolite di J.Rivière; il bracciale a forma di grande diamante in filo di acciaio.

Tutti i lotti in catalogo saranno esposti a Roma dal 25 al 27 maggio nella sede Pandolfini di Via Margutta 54 e a Milano nella sede di via Manzoni 45 dal 10 al 12 giugno, mentre dal 18 al 22 giugno sarà aperta l'esposizione pre asta nei locali di Palazzo Ramirez-Montalvo a Firenze.