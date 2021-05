Vip: all'asta i gioielli d'artista di Marina Ripa di Meana (2)

13 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Donna controcorrente con una grande passione e sensibilità per l'arte e per la moda Marina Ripa di Meana è, forse, spesso ricordata per il suo apparire caratterizzato dalla voglia di ornarsi di accessori eccentrici, insoliti e assolutamente singolari: non vi era red carpet, prima teatrale, sfilata di moda in cui non si presentasse sfoggiando uno dei suoi gioielli stravaganti e fuori misura, forse è più semplice dire esuberanti come lei, che in certi casi erano dei veri oggetti d'arte di design, in altri erano firmati da grandi artisti, gli uni e gli altri erano degli unicum che su di lei diventavano capolavori.

Pandolfini, si legge in un comunicato, è "orgogliosa di aver avuto l'opportunità di organizzare la vendita e di presentare un catalogo che alterna ai gioielli alcune immagini che ritraggono Marina Ripa di Meana, vivace e luminosa protagonista della vita mondana dagli anni della Dolce Vita romana a quelli social di questi anni 2000".