13 maggio 2021 a

a

a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "L'accordo di Malta? E' carta straccia. I Paesi europei che come noi sono alle prese con la crisi per il Covid, hanno voglia di accogliere gli immigrati a cui l'Italia permette di sbarcare? Io direi di no". Lo dice Matteo Salvini a Tg2 Post.