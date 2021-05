13 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Lorenzo Sonego approda ai quarti di finale agli Internazionali Bnl di Roma dopo una bellissima vittoria contro l'austriaco Dominic Thiem. L'azzurro si impone in tre set sul numero 4 del design con il punteggio di 6-4, 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) dopo tre ore e 24 minuti di battaglia nella Grandstand Arena. Il piemontese venerdì ai quarti affronterà Rublev per un posto in semifinale.