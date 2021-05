Gregoretti: parti civili, 'la procura si è tirata indietro, noi abbiamo supplito al loro ruolo'

14 maggio 2021 a

Catania, 14 mag. (Adnkronos) - "La Procura si è tirata indietro, noi abbiamo supplito al loro ruolo". Lo hanno detto i legali di parte civile uscendo dall'aula bunker di Catania dove il gup ha emesso la sentenza di non luogo a procedere per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona. "A nostra avviso è un vulnus per la certezza del diritto", dice Corrado Giuliano. "Abbiamo il processo di Palermo motivato in maniera puntuale dalla Procura di Palermo - dice ancora il legale- a Catania era più facile la strada del rinvio a giudizio, vi erano molto più elementi, invece ci siamo fermati". "Attiveremo ogni tipo di iniziativa", dice l'avvocato di Legambiente Daniela Ciancimino.