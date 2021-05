Pd: Furfaro, 'identità in idee di società nette, come Biden'

14 maggio 2021 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Negli Stati Uniti, il Presidente Biden parla di salario minimo, stop ai brevetti sui vaccini, redistribuzione delle ricchezze, di stop alle armi, di piano di investimenti. Ha un'idea di società netta e percepibile. Questo è il compito che il segretario Letta ci ha consegnato nella ricerca di un nuovo Pd: costruire un'identità del nostro partito per dare all'Italia e all'Europa una nuova spinta". Lo ha detto Marco Furfaro nel suo intervento alla direzione nazionale del Partito Demcoratico.

"Lo dobbiamo fare con le Agorà, aperte alla società italiana. Con idee chiare sarà piu' facile costruire un campo progressista alternativo a questa brutta destra. Perchè chi ha a cuore la vocazione maggioritaria non può chiudersi in un recinto, ma deve porsi l'obbligo di egemonizzare il campo con le proprie idee ed allargarlo. Per questo fa bene il segretario a dialogare con il M5S e le forze tradizionali del centrosinistra senza subalternità. E fa bene a puntare sul maggioritario, perchè la legge elettorale non può essere figlia di una convenienza tattica".