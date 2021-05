Pa: ministero, concorso Sud, anche in Sardegna una sede per la prova scritta

14 maggio 2021 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Sono in corso in questi giorni le attività relative alla formazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova scritta digitale del concorso bandito dall'Agenzia per la Coesione territoriale per l'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici qualificati nelle amministrazioni del Sud. Lo rende noto il ministero della Pubblica amministrazione in una nota. Una volta definita la graduatoria e valutate le residenze degli ammessi, verranno rese note le città che ospiteranno le prove concorsuali. Il Dipartimento della Funzione pubblica, anche in ragione del perdurare dell'emergenza Covid, ha richiesto al Formez di individuare una sede anche per la regione Sardegna.