Musei: 70mila euro agli Uffizi per la vendita del'Tondo Doni' di Michelangelo in versione digitale

Firenze, 14 mag. - (Adnkronos) - 70mila euro per le Gallerie degli Uffizi derivanti dall'operazione di vendita della prima serigrafia digitale unica, autenticata da Blockchain e protetta da brevetto, di un capolavoro del museo, il Tondo Doni di Michelangelo. Si tratta di un Daw (Digital Artwork), brevetto italiano primo al mondo che contribuisce alla diffusione digitale del patrimonio artistico.

La cornice ne è fedele copia fisica, mentre l'opera è una trasposizione ad alta definizione, realizzata e brevettata dall'azienda Cinello. Prodotto in serie limitata, certificato, in scala 1:1, il nuovo originale digitale è esattamente identico al capolavoro dal quale viene ricavato e tutelato con un sistema di crittografia digitale, che lo rende assolutamente incopiabile e unico. Per ogni Daw viene creato inoltre un token Nft sulla Blockchain che certifica la proprietà della riproduzione ad altissima risoluzione. Il Daw del celeberrimo Tondo michelangiolesco custodito agli Uffizi di Firenze è il primo esemplare in assoluto ad essere stato venduto dall'azienda.

L'intesa tra l'impresa e le Gallerie prevede il versamento al museo del 50% del ricavo netto dal prezzo di vendita per ogni Daw creato sulla base di un dipinto scelto dalla selezione di opere al centro dell'accordo stesso. Tra queste, vi sono la Madonna del Granduca, la Velata e la Madonna del Cardellino di Raffaello, La nascita di Venere, la Primavera e la Calunnia di Botticelli, L'annunciazione e il Battesimo di Cristo di Leonardo, L'Eleonora da Toledo del Bronzino, il Bacco di Caravaggio, I quattro filosofi di Rubens, La leda e il cigno di Tintoretto, la Venere di Urbino di Tiziano, La veduta di Palazzo Ducale a Venezia di Canaletto. Una volta realizzato, il Daw viene corredato da certificato di autenticità firmato dal direttore del museo detentore dell'originale.